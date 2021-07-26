«Каролина» сделала квалификационные предложения Свечникову и Коршкову

«Каролина Харрикейнз» опубликовала список игроков, которые получили квалификационные предложения.

В их число попали хоккеисты из России Андрей Свечников и Егор Коршков. Свечников провел в минувшем сезоне НХЛ 55 матчей, в которых набрал 42 (15 +27) очка.

Отметим, что права на 25-летнего Коршкова «Каролина» получили в результате обмена с «Торонто». Сейчас он играет в составе ярославского «Локомотива».

Напомним, 21-летний Свечников был выбран «Каролиной» на драфте-2018 под общим вторым номером. В прошедшем сезоне он провел 55 матчей и набрал 42 (15+27) очка.