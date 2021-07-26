РФС отменил матч Кубка России из-за вспышки коронавируса в «Черноморце»

Сборная России будет играть в смелый футбол даже с Дзюбой? О чем рассказали Карпин и Дюков

26 июля состоялась официальная презентация Валерия Карпина в должности главного тренера сборной России по футболу. Подписание контракта прокомментировали сам герой дня и его новый работодатель - президент РФС Александр Дюков.