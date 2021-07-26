РФС отменил матч Кубка России из-за вспышки коронавируса в «Черноморце»

Матч 1/128 финала Кубка России между новороссийским «Черноморцем» и клубом «Биолог-Новокубанск» из поселка Прогресс (Краснодарский край) отменен. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Отмечается, что данное решение связано с предписанием главного санитарного врача Новороссийска после выявления COVID-19 в команде хозяев.
Матч должен был состояться 28 июля на стадионе «Центральный» в Новороссийске.
Напомним, «Биолог-Новокубанск» попал в 1/128 финала турнира, победив в предыдущем раунде «Туапсе» (3:3, 4:3 — по пенальти).
источник: РФС