«Рома» предлагает «Зениту» одного из своих футболистов в обмен на Азмуна

Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун может покинуть сине-бело-голубых в летнее межсезонье и перейти в итальянскую «Рому». Об этом сообщает Il Romanista.

По информации источника, «Зенит» отклонил первое предложение «Ромы» по Азмуну в размере 18 млн евро. «Волки», узнав о финансовых аппетитах петербургского клуба, готовы включить в сделку одного из своих футболистов: голкипера Робина Ольсена, хавбека Стивена Н’Зонзи или вингера Педро.

Напомним, что Азмун перешел в «Зенит» из «Рубина» в 2019 году за 12 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 83 матча, забил 52 гола и отдал 19 результативных передач. В составе сине-бело-голубых иранец трижды побеждал в чемпионате России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.