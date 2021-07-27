Полузащитник «Бенфики» попал в сферу интересов «Спартака»

Как сообщает A Bola, бразилец не тренируется с «Бенфикой», а работает в сопровождении тренера по физподготовке. В тоже время руководство португальского клуба и агент хавбека работают над тем, чтобы найти 27-летнему игроку новую команду.

Отмечается, что полузащитником также интересуется несколько клубов испанской примеры.

Напомним, что в прошлом сезоне Габриэл провел за «Бенфику» 20 матчей в чемпионате Португалии, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.