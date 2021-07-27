«Спартак» не интересуется опорным полузащитником «Бенфики»

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин опроверг информацию об интересе к бразильскому полузащитнику «Бенфики» Габриэлю.

- К нам уже весь состав «Бенфики» на словах отправили. Нет, Габриэлем не интересуемся, - приводит слова Кулемина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее об интересе красно-белых к футболисту сообщило издание A Bola.

Напомним, что в прошлом сезоне Габриэл провел за «Бенфику» 20 матчей в чемпионате Португалии, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.