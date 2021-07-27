Представитель Маскареля: «Локомотив» действительно заинтересован в Омаре

Представитель футбольного агентства «Leaderbrock» Сезар Искьердо подтвердил интерес к своему клиентумОмару Маскарелю со стороны московского «Локомотива».

Ранее в СМИ сообщалось, что 28-летний защитник «Шальке» может пополнить состав железнодорожников.

«Локомотив» действительно заинтересован в Маскареле. Рангник знает игрока, и это хороший вариант для клуба. Омар сейчас изучает все варианты», — цитирует Искьердо Sport24.

В минувшем сезоне Искьердо провел 24 матча, в которых забил один гол и отдал результативную передачу. По итогам сезона рурский клуб покинул элиту немецкого футбола.