Матч отбора ЧМ-2022 между Россией и Хорватией могут перенести из «Лужников»

Место проведения квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии может быть изменено.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Eurostavka, РФС пока не может согласовать с Роспотребнадзором вопрос присутствия зрителей на игре. Болельщиков могут не пустить на трибуны из-за отсутствия оборудования в «Лужниках» для проверки QR-кодов. РФС не планирует его устанавливать. В ведомстве настаивают, чтобы игра прошла с посещаемостью не более 500 зрителей.

РФС рассматривает идею переноса матча либо на другие московские арены, либо в другие города страны.

Напомним, что для сборной России это будет первый матч под руководством Валерия Карпина.