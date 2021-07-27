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27 июля 19:35
автор: Александр Бойченко

Александр Емельяненко: Мне нравится в Карпине жесткость и прямолинейность

Валерий Карпин 23 июня был назначен главным тренером сборной России по футболу.

Боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России.

«Если честно, я не большой поклонник футбола, но, безусловно, слежу за игрой сборной России. Новый тренер - это всегда перемены. Я бы хотел, чтобы они были к лучшему. Что касается Карпина, то я до сих пор помню его как футболиста: он отлично показал себя в Испании. Что ж, теперь я вижу в нем яркого, харизматичного и амбициозного тренера. Мне нравится его твердость и прямота. Надеюсь, он сможет проявить себя в сборной», - цитирует Емельяненко ВсеПроСпорт».

26 июля Карпин подписал контракт с РФС и занял пост главного тренера сборной России. Договор со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. 1 сентября национальная сборная сыграет с Хорватией в рамках отборочного турнира к ЧМ-22.

источник: «ВсеПроСпорт»
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