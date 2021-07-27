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27 июля 20:26
автор: Александр Бойченко

Официально: Дониэлл Мален подписал контракт с дортмундской «Боруссией»

Игрок выступал за «ПСВ» из Эйндховена.

Нападающий «ПСВ» и Нидерландов Дониэлл Мален подписал контракт с Боруссией Дортмунд, сообщает официальный сайт немецкого клуба. Соглашение 22-летнего игрока с «шмелями» рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Боруссия Дортмунд» - лучший европейский клуб, который находится на вершине Бундеслиги, а также показывает хорошие результаты в Лиге чемпионов. Я с нетерпением жду выхода на поле со своими новыми товарищами по команде. И, конечно же, я с нетерпением жду встречи с фанатами, которыми восхищаются во всей Европе», - сказал Мален.

Мален выступал за молодежные команды «Аякса», «Арсенала» и «ПСВ». На уровне взрослых он играет с 2018 года, а с 2019 года был вызван в сборную Нидерландов. В сезоне 2020/2021 форвард провел 32 матча в Эредивизи, забил 19 голов и отдал восемь результативных передач.

источник: ФК «Боруссия» (Дортмунд)
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