Цорн предлагал «Краснодару» ключевых игроков «Локомотива»

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн действительно предлагал ключевых клубных игроков некоторым командам РПЛ.

«Цорн предложил» Краснодару» приобрести Мурило, Баринова, Смолова и Миранчука. Об этом чемпионату сообщили два источника, знакомых с ситуацией. Цорн предложил этих футболистов руководству «Краснодара» несколько дней назад. Никаких конкретных решений принято не было», - сказал источник на «Чемпионате».

7 июля 2020 года решением совета директоров ФК «Спартак Москва» Томас Цорн освобожден от должности генерального директора. В июле 2021 года назначен новым техническим директором «Локо».