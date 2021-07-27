Азмун может перейти в «Байер»

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Как сообщает Tuttomercatoweb, стороны близки к завершению сделки. «Байер» предлагает за 26-летнего футболиста 18 миллионов евро. »Зенит» просит за Азмуна не менее 20 млн, так как 20 процентов от сделки будет выплачено казанскому «Рубину».

Сердар перешел в петербургский клуб в 2019 году.

Иранец уже провел два матча в новом сезоне (в первом туре РПЛ и Суперкубке России), в которых забил два мяча.