Агент Баринова об интересе «Зенита»: не в моих компетенциях комментировать слухи

Павел Банатин, представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию «СЭ» об интересе «Зенита» к его клиенту.
Ранее журналист и обозреватель Нобель Арустамян сообщил в своем Telegram-канале, что «Локомотив» предложил некоторым клубам РПЛ приобрести футболистов команды, в том числе 24-летнего Баринова.
- Очевидно, что Баринов - востребованный футболист на нашем рынке. - Это данность, не более того, - сказал «СЭ» представитель игрока Павел Банатин. - И с моей стороны было бы некорректно давать какие-либо другие комментарии по этому поводу. Более того, что касается только слухов, связанных с руководством «Локомотива» и трансферной кампанией клуба - это, конечно, не в моей компетенции.
источник: «Спорт-Экспресс»