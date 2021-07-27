Агент Баринова об интересе «Зенита»: не в моих компетенциях комментировать слухи

«Ефимова не сможет заставить себя тренироваться еще три года». Экспертное мнение о выступлении российских пловцов на Олимпиаде

Бывший чемпион мира на открытой воде Евгений Безрученко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от триумфа Евгения Рылова и Климента Колесникова, взявших золото и серебро Игр-2020 на стометровке на спине, и неудаче Юлии Ефимовой, оставшейся без медалей на аналогичной дистанции брассом.