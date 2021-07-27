Руководство «Локо» не заинтересовано в длительном сотрудничестве с Николичем

Новое руководство «Локомотива» в лице Ральфа Рангника и Томаса Цорна не заинтересовано в долгосрочном сотрудничестве с нынешним тренером команды Марко Николичем. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Позиция Николича не очень сильна. Новое руководство планирует назначить другого тренера. Пока серб показывает хорошие результаты, вряд ли стоит ставить вопрос о его отставке. Но после первых неудач он может потерять свой пост», - добавил один из собеседников «Чемпионата».

Журналист Нобель Арустамян ранее сообщал, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн позвонил в некоторые клубы РПЛ и предложил им купить нескольких игроков.