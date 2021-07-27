Владимир Петкович возглавил «Бордо»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович взял на себя руководство французским «Бордо».

Петкович подписал контракт с жирондистами сроком на три года, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, в начале июля Петкович также рассматривался РФС как один из кандидатов на пост главного тренера сборной России. Также сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры с Владимиром Петковичем. Его контракт со сборной Швейцарии истекает летом 2022 года. Отмечается, что специалист знает русский язык.

Сборная Швейцарии с Петковичем вышла в четвертьфинал Евро, уступив Испании (1:1, 1:3 в серии пенальти).