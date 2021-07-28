Матюнин назначен на матч ЦСКА - «Локомотив»

Алексей Матюнин будет главным арбитром центрального матча второго тура российской премьер-лиги между ЦСКА и «Локомотивом».
На игре «Ростов» - «Зенит» будет работать бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
Полный список официальных лиц матчей второго тура РПЛ приведен ниже в сообщении, опубликованном в твиттере Российского футбольного союза.
⚡️ Матюнин – главный арбитр матча #ЦСКАЛокомотив. И другие назначения второго тура Тинькофф РПЛ. pic.twitter.com/LAUxFrm5lj— РФС (@rfsruofficial) July 28, 2021