«Зенит» намерен продлить контракт с Азмуном

«Зенит» предложит новый контракт иранскому нападающему Сердару Азмуну.

По информации «Спорт-Экспресса», петербургский клуб намерен удержать у себя 26-летнего форварда, несмотря на интерес европейский команд. Действующее соглашение Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Он выступает за российский клуб с 2019-го.

Ранее сообщалось, что немецкий «Байер» готов выкупить Сердара в летнее трансферное окно. Также интерес к иранцу проявляет итальянская «Рома».

В текущем сезоне Азмун провел два матча, в которых забил два гола.