Онопко будет просматривать кандидатов в сборную России на матче «Крылья Советов» - «Спартак»

Виктор Онопко рассказал о своих первых обязанностях в качества помощника главного тренера сборной России.

«В связи загруженностью в «Ростове» Карпин попросил меня и Николая начать с просмотра матчей чемпионата, в которых участвуют возможные кандидаты. Так, в этом туре я должен быть в Самаре на игре «Крыльев» и «Спартака», а Писарев отправится в Тулу, где встречаются «Арсенал» с «Рубином», - приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Помимо Писарева и Онопко в тренерский штаб Карпина вошли Виталий Кафанов (тренер вратарей), Луис Мартинес (тренер по физподготовке), и Джонатан Альба (аналитик).