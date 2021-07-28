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28 июля 20:38
автор: Александр Поволоцкий

Арбитр Шимарыгин пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности

В прошлом сезоне судья работал на матчах ФНЛ.

По решению комитета по этике РФС от любой футбольной деятельности пожизненно отстранен арбитр Александр Шимарыгин.

«В связи с допущенными судьей Шимарыгиным Александром Николаевичем нарушениями ст. 101, 18 Регламента РФС по этике, ст. 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Шимарыгину Александру Николаевичу санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности пожизненно», — говорится в заявлении РФС.

Ранее стало известно, что департамент защиты игры Российского футбольного союза поймал Шимарыгина на ставках.

Арбитр зарегистрировался в одной из букмекерских контор под своим именем. За два года он произвел 19 тысяч ставок на общую сумму более 65 миллионов рублей.

источник: РФС
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