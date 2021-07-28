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28 июля 21:40
автор: Александр Поволоцкий

«Реал Сосьедад» победил «Монако» в товарищеском матче, Головин забил гол

Россиянин возобновил тренировки 17 июля.

Испанский «Реал Сосьедад» переиграл «Монако» в товарищеском матче.

Встреча в Сан-Себастьяне завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (1:1).

Автором единственного гола монегасков стал россиянин Александр Головин. Он отличился на 42-й минуте. В составе «Реала Сосьедад» голы забили Аднан Янузай (5) и Виллиан Жозе (70).

Ранее россиянин отличился в товарищеском матче с немецким «Вольфсбургом» (2:1).

Напомним, что Александр Головин принимал участие в чемпионате Европы-2020, на котором не отметился результативными действиями.

источник: «Советский спорт»
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