«Реал Сосьедад» победил «Монако» в товарищеском матче, Головин забил гол

Испанский «Реал Сосьедад» переиграл «Монако» в товарищеском матче.

Встреча в Сан-Себастьяне завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (1:1).

Автором единственного гола монегасков стал россиянин Александр Головин. Он отличился на 42-й минуте. В составе «Реала Сосьедад» голы забили Аднан Янузай (5) и Виллиан Жозе (70).

Ранее россиянин отличился в товарищеском матче с немецким «Вольфсбургом» (2:1).

Напомним, что Александр Головин принимал участие в чемпионате Европы-2020, на котором не отметился результативными действиями.