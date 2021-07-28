Матч РПЛ между «Краснодаром» и «Химками» пройдет без зрителей

Встреча второго тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Химками» пройдет без зрителей.

Как сообщает официальный сайт «быков», решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе из-за коронавируса. Рекомендацию не допускать болельщиков на трибуны дало местное управление Роспотребнадзора.

Напомним, что в стартовом туре РПЛ «Краснодар» переиграл в гостях екатеринбургский «Урал» (3:0), а «Химки» дома уступили «Зениту» (1:2).

Добавим, что на матч «Ростов» - «Зенит» также пройдет без зрителей.