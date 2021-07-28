Крыховяк может стать игроком «Краснодара»

«Краснодар» заинтересован в подписании контракта с полузащитником московского «Локомотива» Гжегожем Крыховяком.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», пока переговоры о трансфере 31-летнего поляка затягиваются из-за высоких запросов футболиста по заработной плате. Контракт Крыховяка с железнодорожниками рассчитан до лета 2022 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предложил ряду клубов приобрести нескольких футболистов красно-зеленых, в том числе Гжегожа.

В минувшем сезоне хавбек провел 26 игр, в которых забил девять мячей.