«Кайрат» проиграл «Црвене Звезде» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов и покинул турнир

Казахстанский «Кайрат» после домашней победы (2:1) над сербской «Црвеной Звездой» уступил во втором матче - 5:0. Шотландский «Селтик» проиграл в ответной встрече датскому «Мидтьюлланну» (1:2 ДВ). Первый матч завершился вничью - 1:1.

«Шериф» (Молдавия) - «Алашкерт» (Армения) - 3:1 (1:0)

»ЧФР Клуж» (Румыния) - »Линкольн» (Гибралтар) - 2:0 (2:1)

»Мидтъюлланн» (Дания) - »Селтик» (Шотландия) - 2:1 (1:1)

»Галатасарай» (Турция) - »ПСВ» (Нидерланды) - 1:5 (1:2)

»Лудогорец» (Болгария) - »Мура» (Словения) - 3:1 (0:0)

»Янг Бойз» (Швейцария - »Слован» (Словакия) - 3:2 (0:0)

»Спарта» (Чехия) - »Рапид» (Австрия) - 2:0 (1:2)

»Црвена Звезда» (Сербия) - »Кайрат» (Казахстан) - 5:0 (1:2)

Ранее в третий раунд пробились шведский «Мальме», польская «Легия», хорватское «Динамо» и венгерский «Ференцварош».

Напомним, что со следующей стадии турнира борьбу за выход в групповой этап начнет московский «Спартак». Красно-белым будет противостоять португальская «Бенфика». Первый матч пройдет 4 августа в Москве.