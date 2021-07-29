Источник: Роша перейдет из «Спартака» в «Гремио»

Форвард московского «Спартака» Педро Роша продолжит карьеру в чемпионате Бразилии. Об этом сообщает журналист Radio Grenal Маури Дорнелес.

По информации источника, «Гремио» договорился о контракте с 26-летним бразильцем.

Отметим, что в прошлом сезоне Роша выступал на правах аренды за «Фламенго», а зимой вернулся в Россию и играл за «Спартак-2». В его активе четыре гола и две голевые передачи в 15 встречах ФНЛ.

Напомним, Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро. С тех пор он провел за основную команду 19 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Действующее соглашение Педро с красно-белыми рассчитано до лета 2023 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 1,5 млн евро.