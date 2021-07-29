«Спартак» объявил о договоренности с Джикией по сумме нового контракта

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что стороны достигли договоренности по сумме нового контракта с защитником сборной России Георгием Джикией.

«Переговоры между Джикией и «Спартаком» идут конструктивно. По сумме контракта достигнута договоренность. Обсуждаем распределение долей в фиксированной и бонусной частях контракта», - приводит слова Фетисова РБК.

Напомним, что Джикия перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» в январе 2017 года за 2,35 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 134 матча, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. В составе красно-белых Георгий стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022-го. Рыночная стоимость защитника оценивается в девять миллионов евро.

За сборную России Джикия дебютировал в июне 2017 года. Всего в футболке национальной команды он сыграл 36 встреч и отличился одним голом.