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29 июля 11:52

«Спартак» объявил о договоренности с Джикией по сумме нового контракта

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года.

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что стороны достигли договоренности по сумме нового контракта с защитником сборной России Георгием Джикией.

«Переговоры между Джикией и «Спартаком» идут конструктивно. По сумме контракта достигнута договоренность. Обсуждаем распределение долей в фиксированной и бонусной частях контракта», - приводит слова Фетисова РБК.

Напомним, что Джикия перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» в январе 2017 года за 2,35 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 134 матча, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. В составе красно-белых Георгий стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022-го. Рыночная стоимость защитника оценивается в девять миллионов евро.

За сборную России Джикия дебютировал в июне 2017 года. Всего в футболке национальной команды он сыграл 36 встреч и отличился одним голом.

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