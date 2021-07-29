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29 июля 12:55

Наиль Умяров: У «Спартака» крутая команда, мы можем показать себя в Европе

В квалификационном раунде Лиги чемпионов красно-белые сыграют с «Бенфикой».

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров оценил шансы красно-белых в Лиге чемпионов.

«Когда играешь в России и когда играешь в Европе - это два разных уровня. Хочется соответствовать. Сейчас, думаю, со «Спартаком» у нас будет такая проверка: сначала «Бенфика», а потом по результатам уже. Хочу проверить себя именно со «Спартаком», потому что считаю, что у нас очень крутая команда, что мы можем показать себя в Европе», - приводит слова Умярова «Матч ТВ».

Напомним, что первый матч третьего квалификационного раунда «Спартак» - «Бенфика» состоится 4 августа, в Москве. Ответная встреча в Португалии пройдет 10 августа.

Добавим, Умяров перешел в московский клуб из «Чертаново» в январе 2019 года за 600 тысяч евро. С тех пор он провел за команду 56 матчей и отметился тремя результативными передачами.

Действующее соглашение полузащитника рассчитано до лета 2023-го. Рыночная стоимость футболиста оценивается в три млн евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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