Сигурдссон может перейти из ЦСКА в «Венецию»

Полузащитник московского ЦСКА Арнора Сигурдссона может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает Trivenetogoal, 22-летний футболист близок к переходу в «Венецию». В ближайшие дни Сигурдссон должен пройти медобследование в итальянском клубе. Стоимость хавбека оценивается в четыре с половиной миллиона долларов.

Добавим, что действующий контракт Арнора с ЦСКА рассчитан до 2023 года. «Венеция» вернулась в серию А.

В минувшем сезоне Сигурдссон провел 31 матч, в которых забил два мяча и отдал четыре голевых передачи.