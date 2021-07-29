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29 июля 17:11
автор: Александр Поволоцкий

Сигурдссон может перейти из ЦСКА в «Венецию»

Исландец выступает за армейцев с 2018 года.

Полузащитник московского ЦСКА Арнора Сигурдссона может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает Trivenetogoal, 22-летний футболист близок к переходу в «Венецию». В ближайшие дни Сигурдссон должен пройти медобследование в итальянском клубе. Стоимость хавбека оценивается в четыре с половиной миллиона долларов.

Добавим, что действующий контракт Арнора с ЦСКА рассчитан до 2023 года. «Венеция» вернулась в серию А.

В минувшем сезоне Сигурдссон провел 31 матч, в которых забил два мяча и отдал четыре голевых передачи.

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