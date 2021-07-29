«Сочи» не обращался в «Фиорентину» по возможному трансферу Кокорина

«Сочи» не планирует возвращать в свой состав нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Ранее в СМИ появилась информация, что 30-летний футболист может перейти в российский клуб. Отмечалось, что «фиалки» хотят избавиться от Кокорина. По информации «Спорт-Экспресса», что руководство ФК «Сочи» не обращались к «Фиорентине» по поводу возможного трансфера игрока.

Добавим, что в минувшем чемпионате Италии Кокорин провел четыре матча за «фиалок», но результативными действиями он не отметился.

Сейчас нападающий готовится к новому сезону, но также не может забить в контрольных матчах.