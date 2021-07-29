Мельникова - о финале личного многоборья: Не знаю, как все сложилось, если бы участвовала Байлз

Российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала завоевание бронзовой медали в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио в отсутствие американки Симоны Байлз.

«Наверное, сегодня была интереснее борьба, потому что она шла за золото, все девочки это понимали. Конечно, так намного интереснее, когда ты бьешься за золото, а не серебро и бронзу заранее. Сегодня было очень интересно. Думаю, моя бронза полноценна. Не знаю, как складывался бы финал, если бы Симона участвовала», — сказала Мельникова.

Напомним, что Байлз снялась с личного многоборья, чтобы сосредоточиться на решении психологических проблем.

Добавим, что Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль, набрав 57,199 балла. Владислава Уразова стала четвертой с результатом 56,966.