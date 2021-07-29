Эриксен не выйдет на поле минимум до февраля

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен пока не может принимать участие в матчах.

По информации Sky Sport Italia, 29-летнему футболисту запретили играть как минимум до февраля следующего года. Зимой датчанина обследуют медики. Если врачи разрешат Эриксену удалить дефибриллятор, то он может вернуться в профессиональный спорт.

Ранее в СМИ сообщалось, что футболист «Интера» не может быть допущен к матчам чемпионата Италии из-за ношения аппарата. На тестирования и удаления имплантата потребуется не менее шести месяцев.

Напомним, что Эриксен не смог доиграть матч Евро-2020 против сборной Финляндии. В конце первого тайма Кристиан потерял сознание из-за сердечного приступа. Позже футболиста был отправлен в госпиталь.