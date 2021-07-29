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Кокорин забил первый гол за «Фиорентину» в товарищеском матче с командой четвертого дивизиона
29 июля 18:54
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter ФК "Фиорентина"

Кокорин забил первый гол за «Фиорентину» в товарищеском матче с командой четвертого дивизиона

Этот первый мяч россиянина с момента перехода в стан «фиалок».

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин открыл счет в товарищеском матче против команды серии D »Левико Терме».

Форвард отличился на 12-й минуте встречи, реализовав пенальти. После первого тайма «Фиорентина» выигрывает со счетом 3:0.

Добавим, что Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе, перейдя из московского «Спартака». С тех пор он провел четыре официальных и несколько контрольных матчей за «фиалок», но не мог отличиться.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство итальянского клуба планирует отказаться от Александра. Отмечалось, что он может вернуться в «Сочи». В российском клубе интерес к Кокорину опровергли.

источник: «Советский спорт»
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