Кокорин забил первый гол за «Фиорентину» в товарищеском матче с командой четвертого дивизиона

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин открыл счет в товарищеском матче против команды серии D »Левико Терме».

Форвард отличился на 12-й минуте встречи, реализовав пенальти. После первого тайма «Фиорентина» выигрывает со счетом 3:0.

Добавим, что Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе, перейдя из московского «Спартака». С тех пор он провел четыре официальных и несколько контрольных матчей за «фиалок», но не мог отличиться.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство итальянского клуба планирует отказаться от Александра. Отмечалось, что он может вернуться в «Сочи». В российском клубе интерес к Кокорину опровергли.