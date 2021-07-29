Матч РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет без зрителей

Встреча третьего тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет без зрителей на трибунах.

Как сообщают »Невские новости» со ссылкой на городской комитет по физической культуре и спорту, решение принято согласно постановлению правительства Петербурга по противодействию распространению коронавируса. Доступ болельщиков на мероприятия пока запрещен.

Напомним, что в стартовом туре РПЛ «Краснодар» переиграл в гостях екатеринбургский «Урал» (3:0), а «Зенит» в гостях победил «Химки» (1:2).

Добавим, что матч «Краснодар» - «Химки» также пройдет без зрителей.