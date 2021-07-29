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Лига конференций 2-й тайм, 72' Вадуц 1 Уйпешт 2
Лига конференций 2-й тайм, 71' Ворскла 2 КуПС 1
Лига конференций 2-й тайм, 71' Хонка 0 Домжале 1
Лига конференций 2-й тайм, 71' Динамо-Брест 0 Виктория Пльзе 1
Лига конференций 2-й тайм, 73' Кешля 2 Сочи 3
Лига конференций 2-й тайм, 72' Сумгаит 0 Чукарички 2
Лига конференций 2-й тайм, 71' Будё-Глимт 2 Валур 0
Лига конференций 2-й тайм, 71' Биркиркара 1 Олимпия Л 0
Лига конференций перерыв Левадия 1 Дандолк 1
Лига конференций перерыв Сепси ОСК 1 Спартак Тр 0
Лига конференций перерыв Санта-Колома 0 Хайберниан 0
Лига конференций перерыв Хеккен 0 Абердин 0
Лига конференций 1-й тайм, 43' Жилина 1 Аполлон Л 1
Лига конференций 1-й тайм, 28' Маккаби Х 1 Динамо Тб 1
Лига конференций 1-й тайм, 28' Ракув 0 Судува 0
Лига конференций 1-й тайм, 29' Сивасспор 0 Петрокуб 0
Лига конференций 1-й тайм, 28' Хапоэль Б-Ш 1 Арда 0
Лига конференций 1-й тайм, 29' Волеренга 1 Гент 0
Лига конференций 1-й тайм, 29' Русенборг 0 Хабнарфьордюр 0
Лига конференций 1-й тайм, 28' Милсами 0 Эльфсборг 3
Лига конференций 1-й тайм, 28' Торпедо-БелАЗ 0 Копенгаген 0
Лига конференций 1-й тайм, 28' Ашдод 0 Карабах 1
Лига конференций 1-й тайм, 28' Орхус 0 Ларн 0
Лига конференций 1-й тайм, 28' БАТЭ 0 Динамо Бт 0
Лига конференций 1-й тайм, 27' Словацко 1 Локомотив Пл 0
Лига конференций 1-й тайм, 13' Нью-Сейнтс 0 Кауно Жальгири 0
Аргентина - Примера 1-й тайм, 7' Сентраль Кордо 1 Тальерес 0
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29 июля 20:18
автор: Александр Поволоцкий

Матч РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет без зрителей

Игра состоится 7 августа в Санкт-Петербурге

Встреча третьего тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет без зрителей на трибунах.

Как сообщают »Невские новости» со ссылкой на городской комитет по физической культуре и спорту, решение принято согласно постановлению правительства Петербурга по противодействию распространению коронавируса. Доступ болельщиков на мероприятия пока запрещен.

Напомним, что в стартовом туре РПЛ «Краснодар» переиграл в гостях екатеринбургский «Урал» (3:0), а «Зенит» в гостях победил «Химки» (1:2).

Добавим, что матч «Краснодар» - «Химки» также пройдет без зрителей.

источник: «Невские новости»
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