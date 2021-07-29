«Локомотив» намерен приобрести эквадорца Инкапье

«Локомотив» хочет приобрести защитника аргентинского «Тальереса» Пьеро Инкапье.

Как сообщает Tuttomercatoweb, также игроком сборной Эквадора интересуются немецкий «Байер» и итальянский «Наполи». Соглашение Инкапье с «Тальересом» действует до 2025 года. Руководство аргентинского клуба готово расстаться с 19-летним футболистом за получить семь миллионов евро.

В текущем сезоне Инкапье провел 19 матчей. Также защитник сыграл в пяти встречах на минувшем Кубке Америки. Сборная Эквадора вылетела на стадии 1/4 финала турнира.