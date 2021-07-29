Ван Дейк впервые выйдет на поле после травмы крестообразных связок

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк готовится к товарищескому матчу с «Гертой». Голландский футболист может выйти на поле впервые с октября 2020 года.

Напомним, Ван Дейк получил травму в столкновении с голкипером «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Вратарь прыгнул ему в ноги, но избежал наказания, так как голландец попал в офсайд. Впоследствии Верджилу поставили диагноз «крестообразная травма колена».

Защитник Джо Гомес также включен в заявку на матч с «Гертой». Англичанин получил травму 11 ноября 2020 года на тренировке. Футболист перенес операцию на сухожилии левого колена. Отмечено, что остальные связки при повреждении не повреждались.