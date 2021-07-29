«Сочи» победил «Кешлю» в ответном матче Лиги конференций и вышел в третий квалификационный раунд

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Сочи» переиграл на выезде азербайджанский клуб «Кешля».

Встреча в Баку завершилась со счетом 4:2 (2:1) в пользу подопечных Владимира Федотова.

Автором дубля в составе победителей стал хорватский нападающий Марко Дуганджич (22-я и 82-я минута). По голу забили Никита Бурмистров (38) и Данила Прохин (70). У хозяев отличились Фелипе Сантос (35) и Рахман Гаджиев (52).

Напомним, что в первом матче российский клуб выиграл со счетом 3:0.

Соперником «Сочи» по следующему раунду турнира сочинцы станет победитель пары «Партизан» (Сербия) – ДАК-1904 (Словакия).