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«Сочи» победил «Кешлю» в ответном матче Лиги конференций и вышел в третий квалификационный раунд
29 июля 20:50
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter ФК "Сочи"

«Сочи» победил «Кешлю» в ответном матче Лиги конференций и вышел в третий квалификационный раунд

Южане в текущем сезоне дебютируют в еврокубках.

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Сочи» переиграл на выезде азербайджанский клуб «Кешля».

Встреча в Баку завершилась со счетом 4:2 (2:1) в пользу подопечных Владимира Федотова.

Автором дубля в составе победителей стал хорватский нападающий Марко Дуганджич (22-я и 82-я минута). По голу забили Никита Бурмистров (38) и Данила Прохин (70). У хозяев отличились Фелипе Сантос (35) и Рахман Гаджиев (52).

Напомним, что в первом матче российский клуб выиграл со счетом 3:0.

Соперником «Сочи» по следующему раунду турнира сочинцы станет победитель пары «Партизан» (Сербия) – ДАК-1904 (Словакия).

Лига конференций

2-й квалификационный раунд

Ответный матч

«Кешля» (Азербайджан) – «Сочи» (Россия) – 2:4 (1:2)

Голы: Фелипе Сантос, 35, Гаджиев, 52 - Дуганджич, 22, 82, Бурмистров, 38, Прохин, 70.

«Кешля»: Намашко, Гыртымов, Т. Гулиев, Алиев, Гаджиев, Фелипе Сантос, Гудьяби, Салахлы, Бойович, Нету, Гигаури.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Прохин, Родригао, Юрганов, Маргасов, Бурмистров, Цаллагов, Ангбан, Воробьёв, Дуганджич.

Предупреждения:

Первый матч: 0:3.

источник: «Советский спорт»
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