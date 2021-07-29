Понсе дозаявили для участия в играх «Спартака» под номером Кокорина

Московский «Спартак» добавил аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе для участия в Российской Премьер-лиге, сообщает сайт РПЛ.

Примечательно, что теперь Понсе будет играть за «Спартак» под 9-м номером. Последним за «Спартак» под этим номером играл Александр Кокорин.

В сезоне 2020/21 24-летний футболист провел за «Спартак» 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Он рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.

Аргентинец играет за «Спартак» с 2019 года. Ранее он играл за «АЕК», «Лилль», «Гранаду» и «Ньюэллс Олд Бойз».