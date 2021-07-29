Александр Точилин: После первой игры не было ни у кого сомнений, что «Сочи» пройдет дальше

Российский футбольный клуб «Сочи» подтвердил свой класс в победном ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер команды Александр Точилин.

В четверг «Сочи» обыграл азербайджанскую «Кешлю» со счетом 4:2 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций и вышел в следующий этап. Первая встреча в Сочи завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

«Понятно, что выход в третий квалификационный раунд Лиги конференций для «Сочи» является событием, но я думал, что после первой игры не было ни у кого сомнений в проходе дальше, - сказал Точилин. - Во второй игре они просто подтвердили свой класс, поэтому это не удивительно. Если мы возьмем уровень двух команд, то «Сочи» на голову сильнее».

В следующем раунде «Сочи» сыграет с победителем противостояния между сербским «Партизаном» и словацким ДАК-1904. В первом матче клуб из Белграда одержал победу со счетом 1:0. Вторая встреча состоится позднее в четверг.