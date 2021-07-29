Экс-игрок «Ростова» Гацкан завершил профессиональную карьеру

Бывший капитан «Ростова» Александр Гацкан объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Спасибо всем клубам, фанатам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться этой мечтой. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня в хорошие и трудные времена. Я продолжу наслаждаться футболом с другого ракурса. Спасибо вам за всю любовь», — написал в своем Инстаграме полузащитник.

Добавим, что Гацкан также выступал за казанский «Рубин», челябинский и московский «Спартак», молдавский «Униспорт-Авто». В составе сборной Молдавии 37-летний хавбек провел 61 матч, в которых забил пять голов.

Ранее Александр заявлял о желании войти в тренерский штаб «Ростова».