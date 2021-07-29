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Защитник сборной Венгрии подписал контракт с «Нижним Новгородом»
29 июля 21:46
автор: Александр Бойченко
автор фото: ФК "Нижний Новгород"

Защитник сборной Венгрии подписал контракт с «Нижним Новгородом»

Акош Чечкеш подписал контракт на 2 года.

Венгерский защитник Акош Кечкеш подписал контракт с «Нижним Новгородом». 25-летний футболист сборной Венгрии подписал двухлетний контракт с «Нижним Новгородом». Финансовые детали сделки не разглашаются.

«Я приехал в «Лугано» молодым игроком и провел в этом клубе три года. Для меня это был отличный опыт. По окончании контракта с «Лугано» у меня было несколько предложений от разных клубов. Но посоветовавшись с агентом и семьей, я решил подписать контракт с «Нижним Новгородом». Почему? Нижегородский клуб играет в Российской Премьер-лиге, и это очень высокий уровень. Мы поговорили с главным тренером «Нижнего Новгорода» Александром Анатольевичем Кержаковым, он произвел на меня приятное впечатление, но, самое главное, наши взгляды на игру совпали. И это для меня очень важно.

Я приехал в Нижний вчера вечером, и у меня еще не было возможности полюбоваться видами города. Но в интернете я видел и стадион, и тренировочную базу. И сегодня я собственными глазами убедился, что стадион «Нижний Новгород» потрясающий! И теперь я хочу поскорее выйти на это футбольное поле. Мы порадуем нижегородских болельщиков своей игрой», - цитирует Кечкеша пресс-служба «Нижнего Новгорода».

источник: ФК «Нижний Новгород»
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