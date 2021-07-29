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29 июля 22:23
автор: Александр Бойченко

Сердар Таски: Не знаю, в чем проблема между Дзюбой и Карпиным

23 июня стало известно о назначении Валерия Карпина в сборную России.

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России.

«Я очень рад, что Валерий Карпин стал главным тренером сборной России - именно он привел меня в «Спартак», поэтому желаю ему всего наилучшего в сборной. Я думаю, он может преуспеть на этом посту. Отборочная группа не самая сильная, у сборной России большие шансы на выход в чемпионат мира.

Валерий, как и каждый новый тренер, будет менять некоторых игроков и пытаться научить их своему представлению о футболе.

Я не знаю, в чем проблема между Карпиным и Дзюбой, но считаю, что лучшие футболисты страны всегда должны играть в сборной», - сказал Таски в интервью корреспонденту Sport24.

Свой первый матч под руководством Карпина Россия сыграет в начале сентября против Хорватии.

источник: Sport24.ru
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