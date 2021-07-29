ТОКИО-2020EURO-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Лига конференций доп. время, 0' АЕК Афины 1 Вележ 0
Лига конференций 2-й тайм, 90+7' Арис 2 Астана 0
Лига конференций 2-й тайм, 87' Богемианс 3 Дюделанж 0
Лига конференций 2-й тайм, 87' ДАК 1904 0 Партизан 2
Лига конференций 2-й тайм, 87' Марибор 0 Хаммарбю 1
Лига конференций 2-й тайм, 65' Влажния 0 АЕЛ 1
Лига конференций 2-й тайм, 68' Осиек 1 Погонь 0
Аргентина - Примера перерыв Арсенал Саранд 0 Аргентинос Хун 0
Лига конференций 1-й тайм, 27' Санта-Клара 1 Шкупи 0
29 июля 23:00
автор: Александр Поволоцкий

БАТЭ проиграл в ответном матче батумскому «Динамо» и покинул Лигу конференций

Ранее в третий раунд турнира пробился «Сочи».

Сегодня состоялись ответные встречи второго отборочного раунда Лиги конференций.

Белорусский клуб БАТЭ уступил на своем поле грузинскому «Динамо» из Батуми. Встреча в Борисове завершилась со счетом 4:1 в пользу бело-голубых. В первом матче БАТЭ выиграл 1:0.

Лига конференций

2-й раунд

Ответные матчи

«Шахтер Кг» (Казахстан) — «Стяуа» (Румыния) — 2:1 ДВ (пенальти - 5:3), (0:1).

«Лиепая» (Латвия) — «ЦСКА Сф» (Болгария) — 0:0 ДВ (пенальти - 1:3), (0:1).

«Тобол Кс» (Казахстан) — «Хайдук С» (Хорватия) — 4:1 ДВ (0:2)

«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Валюр» (Исландия) — 3:0 (3:0)

«Вадуц» (Лихтенштейн) — «Уйпешт» (Венгрия) — 1:3 (1:2)

«Динамо Брс» (Белоруссия) — «Виктория Пл» (Чехия) — 1:2 (1:2)

«Сумгаит» (Азербайджан) — «Чукарички» (Сербия) — 0:2 (0:0)

«Ворскла» (Украина) — «КуПС» (Финляндия) — 2:3 ДВ (2:2)

«Левадия» (Эстония) — «Дандолк» (Ирландия) — 1:2 (2:2)

«Санта-Колома» (Андорра) — «Хайберниан» (Шотландия) — 1:2 (0:3)

«Хеккен» (Швеция) — «Абердин» (Шотландия) — 2:0 (1:5)

«Жилина» (Словакия) — «Аполлон» (Кипр) — 2:2 (3:1)

«Биркиркара» (Мальта) — «Олимпия Л» (Словения) — 1:0 ДВ (пенальти - 4:5); (0:1).

«Ашдод» (Израиль) — «Карабах» (Азербайджан) — 0:1 (0:0)

БАТЭ (Белоруссия) — «Динамо Бт» (Грузия) — 1:4 (1:0)

«Волеренга» (Норвегия) — «Гент» (Бельгия) — 2:0 (0:4)

«Маккаби Хайфа» (Израиль) — «Динамо Тб» (Грузия) — 5:1 (2:1)

«Милсами» (Молдавия) — «Эльфсборг» (Швеция) — 0:5 (0:4)

«Орхус» (Дания) — «Ларн» (Северная Ирландия) — 1:1 (1:2)

«Русенборг» (Норвегия) — «Хабнарфьердюр» (Исландия) — 4:1 (2:0)

«Сивасспор» (Турция) — «Петрокуб» (Молдавия) — 1:0 (1:0)

«Торпедо-БелАЗ» (Белоруссия) — «Копенгаген» (Дания) — 0:5 (1:4)

«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — «Арда» (Болгария) — 4:0 (2:0)

ТНС (Уэльс) — «Жальгирис К» (Литва) — 5:1 (5:0)

«Фола» (Люксембург) — «Шахтер С» (Белоруссия) — 1:0 (2:1)

«Сепси» (Румыния) — «Спартак Тр» (Словакия) — 1:1 ДВ (пенальти - 3:4), (0:0).

Матчи третьего квалификационного раунда состоятся в августе.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Gif-обзор: Audi A6 E-tron пока только концепт"Сочи" вышел в следующий раунд Лиги конференцийЖурналист из Чили пытался спровоцировать Даниила МедведеваБразилец Карвальо одной фразой описал РоссиюРоссиянку увезли в инвалидном кресле после Игр в ТокиоРоссиянин Нагорный обратился к американке Байлз
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика