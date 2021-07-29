БАТЭ проиграл в ответном матче батумскому «Динамо» и покинул Лигу конференций

Сегодня состоялись ответные встречи второго отборочного раунда Лиги конференций.

Белорусский клуб БАТЭ уступил на своем поле грузинскому «Динамо» из Батуми. Встреча в Борисове завершилась со счетом 4:1 в пользу бело-голубых. В первом матче БАТЭ выиграл 1:0.

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2-й раунд

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