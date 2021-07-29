БАТЭ проиграл в ответном матче батумскому «Динамо» и покинул Лигу конференций

Сегодня состоялись ответные встречи второго отборочного раунда Лиги конференций.
Белорусский клуб БАТЭ уступил на своем поле грузинскому «Динамо» из Батуми. Встреча в Борисове завершилась со счетом 4:1 в пользу бело-голубых. В первом матче БАТЭ выиграл 1:0.
Лига конференций
2-й раунд
Ответные матчи
«Шахтер Кг» (Казахстан) — «Стяуа» (Румыния) — 2:1 ДВ (пенальти - 5:3), (0:1).
«Лиепая» (Латвия) — «ЦСКА Сф» (Болгария) — 0:0 ДВ (пенальти - 1:3), (0:1).
«Тобол Кс» (Казахстан) — «Хайдук С» (Хорватия) — 4:1 ДВ (0:2)
«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Валюр» (Исландия) — 3:0 (3:0)
«Вадуц» (Лихтенштейн) — «Уйпешт» (Венгрия) — 1:3 (1:2)
«Динамо Брс» (Белоруссия) — «Виктория Пл» (Чехия) — 1:2 (1:2)
«Сумгаит» (Азербайджан) — «Чукарички» (Сербия) — 0:2 (0:0)
«Ворскла» (Украина) — «КуПС» (Финляндия) — 2:3 ДВ (2:2)
«Левадия» (Эстония) — «Дандолк» (Ирландия) — 1:2 (2:2)
«Санта-Колома» (Андорра) — «Хайберниан» (Шотландия) — 1:2 (0:3)
«Хеккен» (Швеция) — «Абердин» (Шотландия) — 2:0 (1:5)
«Жилина» (Словакия) — «Аполлон» (Кипр) — 2:2 (3:1)
«Биркиркара» (Мальта) — «Олимпия Л» (Словения) — 1:0 ДВ (пенальти - 4:5); (0:1).
«Ашдод» (Израиль) — «Карабах» (Азербайджан) — 0:1 (0:0)
БАТЭ (Белоруссия) — «Динамо Бт» (Грузия) — 1:4 (1:0)
«Волеренга» (Норвегия) — «Гент» (Бельгия) — 2:0 (0:4)
«Маккаби Хайфа» (Израиль) — «Динамо Тб» (Грузия) — 5:1 (2:1)
«Милсами» (Молдавия) — «Эльфсборг» (Швеция) — 0:5 (0:4)
«Орхус» (Дания) — «Ларн» (Северная Ирландия) — 1:1 (1:2)
«Русенборг» (Норвегия) — «Хабнарфьердюр» (Исландия) — 4:1 (2:0)
«Сивасспор» (Турция) — «Петрокуб» (Молдавия) — 1:0 (1:0)
«Торпедо-БелАЗ» (Белоруссия) — «Копенгаген» (Дания) — 0:5 (1:4)
«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — «Арда» (Болгария) — 4:0 (2:0)
ТНС (Уэльс) — «Жальгирис К» (Литва) — 5:1 (5:0)
«Фола» (Люксембург) — «Шахтер С» (Белоруссия) — 1:0 (2:1)
«Сепси» (Румыния) — «Спартак Тр» (Словакия) — 1:1 ДВ (пенальти - 3:4), (0:0).
Матчи третьего квалификационного раунда состоятся в августе.