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29 июля 23:12
автор: Александр Бойченко

Хет-трик Гуса Тиля помог «Фейенорду» пройти «Дриту»

Матч завершился со счетом 3:2.

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль, играющий за голландский «Фейеноорд» на правах аренды, сделал хет-трик против косовского клуба «Дрита» во 2-м раунде отборочного раунда лиги Конференций.

На 7-й минуте встречи полузащитник открыл счет. Тогда «Фейеноорд» практически сразу уступил и к 16-й минуте и уже проигрывал 1: ъ2. На 67-й минуте матча Гус Тиль сравнял счет, а затем на 90-й минуте оформил хет-трик и позволил своей команде выйти вперед в 3-й отборочный раунд Лиги Конференций. Первый матч между «Фейеноордом» и Дритой завершился нулевой ничьей.

Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, переехав из «АЗ Алкмаар» за 16 миллионов евро и подписав контракт с «красно-белыми» до 30 июня 2023 года. Гус стал самым дорогим новичком в истории московского клуба.

источник: «Советский спорт»
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