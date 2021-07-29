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29 июля 23:25
автор: Александр Бойченко

«Рубин» сыграет с «Ракувом» в Лиге Конференций

Встречи пройдут 5 и 12 августа.

Российский футбольный клуб «Рубин» сыграет против польского «Ракува» в третьем отборочном раунде Лиги Конференций.

Во втором квалификационном раунде «Ракув» сыграл против литовской «Судувы». Обе встречи закончились без забитых мячей. В серии послематчевых пенальти польский клуб оказался сильнее со счетом 4:3.

Свой первый матч казанский клуб проведет на выезде с «Ракувом». Встречи состоятся 5 и 12 августа.

Ранее «Сочи» вышел в третий квалификационный раунд, обыграв азербайджанского «Кешлю» (3:0, 4:2). В следующем туре «Сочи» сыграет с победителем противостояния сербского «Партизана» и словацкого ДАК-1904. В первом матче белградский клуб выиграл со счетом 1:0. Вторая встреча завершится позже в четверг.

источник: «Советский спорт»
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