Олег Романцев: «Спартак» 90-х невозможно сравнить с нынешним «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев сравнил свою команду 90-х годов с нынешним «Зенитом», выигравшим три последних чемпионата.

- Я не болею за «Зенит», поэтому не все его матчи смотрю. И мне сложно сравнивать команду очень уважаемого Сергея Семака с моим «Спартаком», - сказал Романцев. - Разное время, разные исполнители, разный футбол. Могу только сказать, что и сам нынешний тренер «Зенита» очень соответствовал спартаковскому стилю. А также тех, кого считают гордостью Петербурга - Андрея Аршавина, Владислава Радимова, Александра Кержакова - каждый из которых мог бы блеснуть в «Спартаке». В сегодняшнем «Зените» игра во многом зависит от индивидуальных качеств Дзюбы и Азмуна. Нашей движущей силой была средняя линия. Что эффективнее? Тогда мы выиграли, «Зенит» - сейчас. Так что выводы делайте сами», - сказал Романцев в интервью «СЭ».