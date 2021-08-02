СМИ: Бензема продлит контракт с «Реалом»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема продлит контракт клубом. Об этом сообщает Abc.es.

По данным источника, новое соглашение французского футболиста с испанской командой будет рассчитано до 30 июня 2023 года. Отмечается, что у Бензема будет возможность покинуть «Реал» до истечения срока действия контракта, если он почувствует, что уже не соответствует уровню команды. Рыночная стоимость игрока оценивается в 25 млн евро.

Напомним, что Бензема перешел в «Реал» из французского «Лиона» в июле 2009 года за 35 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 559 матчей, забил 279 голов и отдал 144 результативные передачи. В составе «сливочных» нападающий четырежды побеждал в Лиги чемпионов, три раза стал чемпионом Испании и дважды брал Кубок страны.