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02 августа 11:43
автор: Александр Бойченко

Анзор Кавазашвили: За что Дзюба должен извиняться перед Карпиным? Артема в «Спартаке» гнобили!

Валерий Карпин и Артем Дзюба не стали общаться друг с другом перед матчем «Ростов» - «Зенит».

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о том, что главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин не общался с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой перед командным матчем во втором туре РПЛ.

«Не вижу ничего странного, что Карпин и Дзюба вчера не разговаривали. О чем им говорить на клубном уровне?

Я также слышал мнение, что Дзюба должен был извиниться перед Карпиным. Но это вообще чушь. Карпин гнобил Дзюбу в «Спартаке», зачем Артему извиняться перед ним? Мы не живем в рабской стране. Если мстительный настрой Карпина перевесит здравый смысл, то ему придется отказаться от должности главного тренера сборной. Да, Артем резко высказался о Карпине в интервью, но это его мнение. Более того, Карпин действительно слил Дзюбу из «Спартака», секрета здесь нет», - сказал Кавазашвили в интервью корреспонденту Sport24.

Карпин тренировал московский «Спартак» с 2009 по 2014 год. За это время в клубе случился конфликт между нападающим Артемом Дзюбой и главным тренером, после этого оба друг с другом не общаются.

источник: Sport24.ru
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