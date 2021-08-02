Кейн заявил руководству, что хочет перейти в «Манчестер Сити»

Капитан «Тоттенхэма» Харри Кейн намерен сообщить руководству лондонского клуба о своем желании переехать в «Манчестер Сити», сообщает Daily Telegraph.

В июле 2021 года сообщалось, что 28-летний англичанин договорился с «горожанами» о контракте до 2026 года. «МС» был готов заплатить за игрока 187 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кейн сыграл 49 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.