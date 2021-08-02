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02 августа 11:51
автор: Александр Бойченко

Кейн заявил руководству, что хочет перейти в «Манчестер Сити»

Ранее «горожане» предлагали за нападающего сборной Англии 187 миллионов евро.

Капитан «Тоттенхэма» Харри Кейн намерен сообщить руководству лондонского клуба о своем желании переехать в «Манчестер Сити», сообщает Daily Telegraph.

В июле 2021 года сообщалось, что 28-летний англичанин договорился с «горожанами» о контракте до 2026 года. «МС» был готов заплатить за игрока 187 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кейн сыграл 49 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

источник: Daily Telegraph
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