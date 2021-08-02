Ангольский футболист «Уфы» Эгаш: Не сказал бы, что в России есть расизм

Новичок Уфы, ангольский футболист Эгаш Касинтура, рассказал о реакции россиян на цвет его кожи.

«Они по-прежнему сильно реагируют на мой цвет кожи, но я к этому привык. Когда так поступают маленькие дети, видно, что они никогда не видели ничего подобного, это даже забавно. А когда взрослый, иногда не понимаю почему. Некоторые говорят что-то неприятное, но я больше не обращаю внимания. И сначала не то чтобы я обижался, а больше удивлялся, почему они так на меня смотрят. Потом начал к этому привыкать.

Не знаю, сталкивался ли я с оскорблениями на расовой почве. Возможно, в игре кто-то говорил что-то неприятное. Никогда в жизни не было такого. Я живу в России шесть лет и не скажу, что здесь расизм. Люди просто не понимают, почему мы все разные, и реагируют так, как будто они впервые в жизни видят черного мужчину», - цитирует игрока Sport24.