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02 августа 12:29
автор: Александр Бойченко

Ангольский футболист «Уфы» Эгаш: Не сказал бы, что в России есть расизм

Игрок «Уфы» раньше выступал за мини-футбольную «Новую Генерацию».

Новичок Уфы, ангольский футболист Эгаш Касинтура, рассказал о реакции россиян на цвет его кожи.

«Они по-прежнему сильно реагируют на мой цвет кожи, но я к этому привык. Когда так поступают маленькие дети, видно, что они никогда не видели ничего подобного, это даже забавно. А когда взрослый, иногда не понимаю почему. Некоторые говорят что-то неприятное, но я больше не обращаю внимания. И сначала не то чтобы я обижался, а больше удивлялся, почему они так на меня смотрят. Потом начал к этому привыкать.

Не знаю, сталкивался ли я с оскорблениями на расовой почве. Возможно, в игре кто-то говорил что-то неприятное. Никогда в жизни не было такого. Я живу в России шесть лет и не скажу, что здесь расизм. Люди просто не понимают, почему мы все разные, и реагируют так, как будто они впервые в жизни видят черного мужчину», - цитирует игрока Sport24.

источник: Sport24.ru
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