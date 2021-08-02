Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич намерен вернуться в «Ювентус». По словам Mundo Deportivo, агент полузащитника в ближайшее время проведет переговоры с туринским клубом о возвращении футболиста.

Пьянич играл за «Ювентус» с 2016 по 2020 год. Футболист переехал в «Барселону» летом 2020 года, подписав четырехлетний контракт. Бразильский полузащитник Артур поехал в противоположном направлении.

В прошлом сезоне Пьянич сыграл всего 19 матчей в «Примере» и так и не отличился. Теперь босниец хочет вернуться в Италию, где был одним из лидеров команды.