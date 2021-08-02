Месси согласен на двукратное понижение зарплаты в «Барселоне»

«Барселона» договорилась с аргентинским нападающим Лионелем Месси о новом соглашении.

Как сообщает Sport.es, шестикратный обладатель «Золотого мяча» согласился на двукратное понижение заработной платы. Контракт каталонского клуба с Месси будет заключен на пять лет. Отмечается, что 34-летний футболист будет получать около 60 миллионов евро за сезон.

Ожидается, что о новом контракте будет объявлено в ближайшие дни. Для окончательного оформления соглашения «Барселоне» нужно снизить зарплатную ведомость клуба. Руководство ведет переговоры с Серхио Роберто, Жераром Пике, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.

В минувшем сезоне Месси провел 47 матчей, в которых забил 38 мячей и отдал 14 голевых передач.