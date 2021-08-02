Роналду хочет уйти в «Реал» или «ПСЖ»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет покинуть итальянский клуб.

Как сообщает AS, продолжение карьеры 36-летнего португальца зависит от нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Роналду считает, что в если француз уйдет в «Реал», то парижский клуб захочет приобрести его. А если мадридцы не смогут приобрести Мбаппе, то усилятся португальцем.

Добавим, что Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. Действующий контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до июля 2022 года.

В минувшем сезоне Криштиану провел 33 матча в чемпионате Италии, в которых забил 29 мячей и отдал три голевых передачах.